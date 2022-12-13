Одесский украинский театр приглашает посмотреть, что бывает в ночь на Рождество

17 и 18 декабря в Одесском украинском театре им. В. Василько — спектакль «Ночь перед Рождеством».

Конечно, женитьба для каждого человека – неповторимое событие. Но во все времена свадебный сюжет выстраивался почти одинаково. Николай Гоголь написал на тему женитьбы комедию, в которой встречается немало удивительных, даже странных событий.

Приходите к 15 часам, убедитесь сами.

Стоимость билетов от 150 гривен. Их таки можно купить здесь.

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