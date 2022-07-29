Одесский музей приглашает поговорить о творчестве Амадео Модильяни

Одесский музей западного и восточного искусства приглашает 30 июля на субботнюю лекцию об Амадео Модильяни.

Гениальный художник ХХ века! Последний представитель парижской богемы. Не понятый и не признанный столичными буржуа, он прожил бурную, трагическую и короткую жизнь художника-одиночки.

Его искусство не вписывается в общую картину художественной жизни так называемой «Парижской школы». Живопись, графика и скульптура Модильяни – уникальны и ни на кого не похожи.

На могильной плите кладбища Пер-Лашез, где лежит прах великого мастера, начертано: «Смерть настигла его на пороге славы».

Начало в 16:00.

Стоимость билетов 100 грн.

Адрес: ул. Греческая, 16 (безопасная музейная локация #Ragtime2.0, вход через музейные ворота).

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