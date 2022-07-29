Владимир Зеленский прибыл в Одесскую область

29 июля Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Одесскую область.

Как сообщает Офис Президента Украины, Владимир Зеленский ознакомился с загрузкой украинского зерна на судно-зерновоз для дальнейшего экспорта.

Отмечается, что загрузка прошла в Морском торговом порту «Черноморск».

«Первый корабль загружается с начала войны. Это турецкое судно. Это свидетельствует о том, что порт заработал», – сказал Глава государства.

По словам Президента, экспорт зерна начнётся с отправки нескольких кораблей, которые были загружены, но не смогли отправиться в рейс из-за начала войны.

Как отметил Владимир Зеленский, Украина ждёт от партнёров – представителей Организации Объединенных Наций и Турции – соответствующих сигналов относительно начала транспортировки зерна. Как сообщил Глава государства, экспорт может начаться в ближайшие дни.

«Наша сторона полностью готова. Все сигналы мы передали партнёрам – ООН и Турции, и наши военные гарантируют безопасность. Министр инфраструктуры пребывает на прямой связи с турецкой стороной и ООН, ждём от них сигнала, что можно начинать», – рассказал Президент.

Владимир Зеленский убеждён, что разблокирование экспорта украинского зерна позволит избежать дефицита продуктов, а также голода и политического хаоса в странах, которые нуждаются в пищевой продукции.

«Для нас важно, чтобы Украина оставалась гарантом мировой продовольственной безопасности», – подчеркнул он.

Наряду с Главой государства с процессом загрузки зерна ознакомились представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине, в частности, Посол Соединённых Штатов Америки Бриджит Бринк, Посол Великобритании Мелинда Симмонс, Посол Италии Пьер Франческо Дзадзо, Посол Канады Лариса Галадза, Посол Федеративной Республики Германия Анка Фельдгузен, заместитель главы представительства ЕС Реми Дюфло, координатор системы ООН Оснат Лубрани.

Президент также провёл встречу с представителями дипломатического корпуса, в ходе которой обсуждались вопросы экспорта зерна и международной поддержки Украины.

Фото: Офис Президента Украины

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod