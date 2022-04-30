Польша передала Украине 200 танков T-72

Польша передала Украине более 200 танков T-72, что позволит оснастить две танковые бригады.

Об этом пишет издание PolskieRadio.

Польша предоставила Украине достаточное количество танков для формирования двух бригад – более 200 единиц Т-72. Кроме танков, в Украину отправили, среди прочего, ещё и несколько десятков боевых машин пехоты.

Отмечается, что на данный момент Варшава передала Украине техники на полтора миллиарда долларов — самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и реактивных систем залпового огня «Град». Польша также предоставила ракеты класса «воздух-воздух» для самолётов МИГ-29 и Су-27.

Также поляки передали ВСУ дроны производства польской компании WB Electonics, которые используют в том числе и для разведки. Сами украинцы заявляют, что у них есть польские беспилотники Warmate – система баражирующего боеприпаса, похожая на американские дроны-камикадзе Switchblade.

Из польского арсенала украинские защитники получили также переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, которые уже, по неофициальной информации, сбивали российские вертолёты. Польша также предоставляет Украине множество боеприпасов.

Постсоветские танки Т-72 Украине уже передала Чехия. В Польше около 400 единиц этой техники. Согласно решению Минобороны Польши в 2019 году, некоторые из них были модифицированы, в основном с точки зрения огневых возможностей этих танков. Однако, по данным IAR, украинской армии передают преимущественно машины вне программы модернизации.

Как сообщала Одесса News, на юг Украины для защиты воздушного пространства доставили комплекс С-300, переданный западными партнёрами.

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