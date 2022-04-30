Бензин вскоре появится на АЗС, но по другой цене

Украинское правительство работает над ликвидацией дефицита топлива на автозаправках, проблема будет решена в течение недели.

Об этом 29 апреля сообщила в Facebook первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Правительство с начала войны через Минэнерго и Минэкономики ежедневно сотрудничает с операторами рынка для обеспечения населения и предприятий нефтепродуктами. В течение следующих семи дней дефицит будет ликвидирован, поскольку операторы имеют законтрактованные объёмы на территории Западной Европы. И сейчас мы решаем вопрос их завоза на территорию Украины», – написала она.

Первый вице-премьер отметила, что «данная ситуация приведёт к незначительному подорожанию нефтепродуктов».

«Это связано в первую очередь с большей ценой логистики из-за сложных маршрутов и использования нескольких видов транспорта», – объяснила Свириденко.

Она рассказала, что «временный ощутимый дефицит горючего» образовался на автозаправках «в отдельных регионах Украины».

«Это произошло вследствие того, что в течение последних трех недель враг наносил сокрушительные удары по топливной инфраструктуре Украины, в частности, уничтожен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, являвшийся основным производителем горючего в Украине, а также по ряду крупных нефтебаз операторов рынка со значительными запасами горючего. Цель страны-агрессора РФ – остановить экономику Украины из-за искусственного создания дефицита топлива», – заявила Свириденко.

Как сообщала Одесса News, с 28 апреля на автозаправочных станциях Одесской области возникли задержки с поставками топлива.

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