Цена на газ для населения останется прежней

Кабинет Министров принял решение оставить цены на газ для населения без изменений.

Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Сегодня принимаем решение о том, что цены на газ для людей остаются без изменений. Никакого повышения. 8 грн за куб, как и было. Также льготная цена будет действовать для предприятий, выполняющих жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства», — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что отдельным решением правительство рекомендует местным органам власти и коммунальным предприятиям на время действия военного и чрезвычайного положения в Украине не повышать тарифы на коммунальные услуги. Тарифы для людей не должны расти.

«Но мы также призываем украинцев продолжать платить за коммунальные услуги, чтобы у предприятий была возможность осуществлять ремонты и платить заработные платы работникам», — отметил Шмыгаль.

Как сообщала Одесса News, мэрия держит на контроле работу торговых сетей Одессы и наличие в магазинах необходимых товаров.

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