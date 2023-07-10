Украина активно закачивает газ, готовясь к новой зиме

Украина наращивает ресурсы, необходимые для прохождения отопительного сезона.

Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Подготовка к новому отопительному сезону. Накопили на складах 1,5 млн тонн угля и 10,4 млрд м³ газа в хранилищах. Продолжаем наращивать запасы ресурсов», – написал он.

Также премьер отметил, что было восстановлено 435 объектов теплоснабжения.

«Направляем усилия не только на восстановление, но и на защиту энергетических объектов от российских атак», – подчеркнул Шмыгаль.

Кстати. За прошедший отопительный сезон, с 7 октября 2022 года из украинских подземных газохранилищ было отобрано чуть более 5,5 млрд м³ газа.

Как сообщала Одесса News, газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» продлила действие тарифного плана «Фиксированный» до 1 мая 2024 года; его цена и дальше будет составлять 7,96 грн за куб. м (с НДС).

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy