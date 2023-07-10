Внесена ясность в приглашение Украине стать членом НАТО

Союзники по НАТО достигли консенсуса по вопросу исключения плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО из программы вступления Украины в Альянс.

Об этом 10 июля сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

«После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса по вопросу исключения ПДЧ из программы вступления Украины в НАТО. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО», – написал он.

Кулеба также добавил, что «это лучший момент для того, чтобы внести ясность в приглашение Украине стать членом альянса».

Для справки. Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооружённого конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнёра расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того, как президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, Владимир Зеленский сообщил, что Украина подаёт заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать её победа войне с Россией и в этом Украине помогают члены Альянса.

1 июня 2023 года на полях саммите Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил, что «конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит (открывается 11 июля, — ред.) успешным».

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля подписали 23 страны из 31, входящей в блок.

Как сообщала Одесса News, по словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, Украина располагает необходимым оружием и боеприпасами для освобождения своей территории от российских оккупантов.

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