«Ни одного патрона Украине»: Словакия выступила против военной помощи Украине

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против передачи Украине нового пакета военной помощи.

Об этом 4 октября написал Dennik N, сообщает издание ГОРДОН.

Отмечается, что причиной этому стали результаты парламентских выборов в стране, победу на которых одержала партия Smer-SD экс-премьера Роберта Фицо, который ушёл с должности главы правительства в 2018 году в результате массовых протестов. Сообщалось, что Фицо выступал за отказ от военной поддержки Украины.

По данным Dennik N, минобороны Словакии рассматривало возможность предоставления Украине нового пакета военной помощи. Его могли передать ещё во время председательства правительства Людовита Одора, но Чапутова выступила против такого плана.

Её спикер пояснил, что президент Словакии таким образом демонстрирует «уважение к результатам демократических выборов». В частности, партия Smer-SD обещала избирателям «не давать Украине ни одного патрона».

По мнению Чапутовой, игнорирование позиции победителя парламентских выборов создало бы досадный прецедент на будущее.

После выборов Фицо заявил, что у Словакии есть «более серьёзные проблемы, чем вопрос Украины», и обещал, что его партия сделает всё возможное, чтобы поспособствовать мирным переговорам.

В МИД Украины отмечали, что пока рано судить о том, как результаты парламентских выборов в Словакии повлияют на поддержку этой страной Киева. «Нужно дождаться формирования коалиции, и после этого уже, глядя на состав этой коалиции, можно будет делать первые выводы», – указал Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Одесса News информировала, что в июне 2022 года Украина подписала контракт на поставку Словакией 8 самоходных гаубиц Zuzana, который бывший миинистр обороны Украины Алексей Резников назвал «серьёзной инвестицией в словацкую экономику». Их производство профинансировали три страны ЕС – Германия, Дания и Норвегия.

«Помощь Украине – это совместные усилия для длительного мира, уважения к свободам и ценностям», – говорил в августе 2023 года Людовит Одора, передавая гаубицы Украине.

Правительство Словакии 17 марта одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29.

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