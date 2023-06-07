В Одессу приехал Посол Бельгии: о чём говорил с главой ОГА Олегом Кипером

6 июня в Одессу приехал с визитом Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия в Украине господин Петер Ван де Велде.

С ним встретился председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, — сообщает пресс-служба ОГА в Facebook.

Отмечается, что Олег Кипер выразил благодарность бельгийской стороне за безоговорочную поддержку Украины в её противостоянии российской агрессии, за оказанную гуманитарную, финансовую и военную помощь, активное продвижение санкционной политики против страны-агрессора, а также поддержку Украины на пути дальнейшей европейской интеграции.

«Посол Бельгии впервые посетил Одессу, был поражён красотой города, подчеркнул важность нахождения исторического центра города Одессы в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО, также отметил, что Одесса имеет большое экономическое и стратегическое значение для черноморского региона и всего мира», — говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы работы «Зерновой инициативы» и экспорта зерна в случае её приостановки.

Также были затронуты темы разминирования прибрежной территории, а также возможность присоединения Бельгии к послевоенному восстановлению нашего государства и реализации проектов быстрого восстановления Украины.

Посол Бельгии выразил особую обеспокоенность по поводу подрыва дамбы Каховской ГЭС и резко осудил действия оккупанта, противоречащие нормам международного гуманитарного права, законам и обычаям ведения войны.

Петер Ван де Велде подчеркнул, что правительство Королевства Бельгия продолжит поддерживать наше государство в борьбе с агрессором и оказывать всестороннюю помощь, пока Украина не одолеет врага и не выйдет на границы 1991 года.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года руководство Одесской области встретилось с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Кипр в Украине господином Михалисом Захариоглу.

Фото: ООГА/Facebook

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod