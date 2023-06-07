Из окна одесской многоэтажки выпала 5-летняя девочка — полиция ищет причины

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства травмирования выпавшего из окна многоэтажки пятилетнего ребёнка.

По информации Главного управления Нацполиции в Одесской области, выпавшая девочка отправлена в городскую больницу в тяжёлом состоянии.

«О падении ребёнка из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажки на улице Академика Королёва, правоохранителям и скорой сообщила прохожая», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, когда мать была на кухне, а бабушка в другой комнате занималась младшим ребёнком, малышка забралась на подоконник, опёрлась на москитную сетку и выпала из окна.

Сейчас о ней заботятся врачи.

Отмечается, что ранее семья в поле зрения правоохранителей не попадала, соседи характеризуют её положительно.

Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Как сообщала Одесса News, детишки выпали из окна палаты медучреждения на втором этаже, в результате чего девочка получила черепно–мозговую травму, а мальчик — повреждение позвоночника.

Фото иллюстративное.

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