Жизнь продолжается: за неделю в Одессе родились 124 малыша

124 маленьких одессита родились на прошедшей неделе.
Это на десять детей больше, чем на предыдущей неделе, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.
Среди новых жителей Одессы одна пара близнецов. Количество новорожденных мальчиков и девочек было одинаковым — мир увидели 62 маленьких одесситки и 62 юных одессита.
Наибольшее количество родов за неделю приняли медики роддома №7, где родились 44 малыша.
Как сообщала Одесса News, все городские роддома Одессы в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.
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