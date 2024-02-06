Знаменитая одесская теннисистка встретилась с главой облгосадминистрации

Вторая «ракетка» Украины, одесская теннисистка Даяна Ястремская встретилась с председателем Одесской облгосадминистрации Олегом Кипером.

Об этом сообщает Олег Кипер в Telegram.

«Её преданность спорту и неуёмное стремление к совершенствованию поражают и служат вдохновением для других. Обсудили с Даяной актуальные вопросы в сфере спорта в Одесской области. Благодарен выдающейся спортсменке за внимание и идеи развития тенниса. Будем работать!», — написал глава ООГА.

Олег Кипер вручил Даяне Почётную грамоту Одесской облгосадминистрации, она ему — теннисную ракетку с мячиками.

Кстати, по итогам прошлой игровой недели Даяна Ястремская сохранила за собой 29 место в мировом теннисном рейтинге и стала второй «ракеткой» Украины, поскольку киевская теннисистка Марта Костюк опустилась на 30-ю позицию (-2 ступеньки). Первая «ракетка» Украины, одесситка Элина Свитолина опустилась на одну позицию и занимает 20-ю строчку в мировой теннисной классификации.

Фото: Одесская ООГА/Telegram

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