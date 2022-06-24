Десантный корабль «Юрий Олефиренко» отмечен наградой «За мужество и отвагу»

Почётным знаком отличия «За мужество и отвагу» отмечены средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» и 29-й дивизион надводных кораблей Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины.

Соответствующие указы №435/2022 и №434/2022 Президент Украины подписал вчера, 23 июня.

В них отмечается, что награждение проводится » с целью достойного чествования мужества и героизма, проявленные при защите государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины».

Как сообщала Одесса News, Указом Президента Украины №290/2016 от 2 июля 2016 года среднему десантному кораблю «Кировоград» 5 бригады надводных кораблей Южной военно-морской базы Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины было присвоено имя капитана 1 ранга Юрия Борисовича Олефиренко (род. 27 апреля 1965, Бобринец, СССР — погиб 16 января 2015, под Мариуполем) — капитан I ранга ВСУ, командир 73-го морского центра специального назначения ВМС ВСУ (2014–2015), участник боевых действий в Афганистане. Кавалер Ордена Красной Звезды. Погиб во время миномётного обстрела под Мариуполем. Похоронен на Аллее Славы Ровенского кладбища в Кировограде.

Фото: ВМС ВСУ/Facebook

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