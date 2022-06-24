Военная ситуация на юге Украины за сутки: враг продолжает оборонительные действия

Противник в операционной зоне Командования «Юг» ВСУ в прошедшие сутки продолжал оборонительные действия и контрбатарейную борьбу. Имеющимися силами активных действий не вёл, новых ударных группировок не создавал.

Об этом рассказал в итогах военных действий на юге Украины представитель ВСУ полковник Владислав Назаров в Facebook.

«Тактика ракетных ударов продолжается как средство боевого и психологического давления. Попадание ракет в такие социальные объекты, как больница, детская спортивная школа и стадион – это доказательства отчаянной вражеской агонии. А точное уничтожение ракет нашими силами ПВО – красноречивое подтверждение, на чьей стороне правда», — подчеркнул Назаров.

На Николаевском направлении враг развернул артиллерийские подразделения для огневой поддержки действий своих сил. Но замыслы противника достаточно очевидны и получают адекватный ответ. Нашей авиацией по вражеским позициям нанесено за сутки 5 ударов.

Подтверждённые потери противника составляют 44 военнослужащих, две 152- мм пушки «Гиацинт-Б» и «Мста-Б», несколько единиц бронированной и автомобильной техники.

Офицер Оперативного командования «Юг» отметил активное сопротивление украинских партизан на оккупированных территориях. В частности, в Херсонской области они усложняют функционирование оккупационных «властей». В сегодняшней сводке Генштаба ВСУ говорится, что, «не чувствуя поддержки среди жителей временно оккупированных украинских территорий, оккупанты боятся тотального сопротивления местного населения. В итоге проводят незаконные обыски, аресты и бросают людей в тюрьмы».

По словам представителя ОК «Юг», в северо-западной части Чёрного моря корабельная группировка врага пытается поддерживать благоприятный для своих сил оперативный режим. «Но неблагоприятные штормовые погодные условия заставляют их время от времени укрываться в пунктах базирования. На устойчивость к морской болезни испытываются экипажи 4-х ракетных и 3-х больших десантных кораблей», — сказал Назаров, отметив, что угроза ракетного удара с моря остаётся достаточно высокой, не исключая также удары и из временно оккупированных территорий Крыма и Херсона, и с применением стратегической авиации.

Как сообщала Одесса News, по результатам общенационального опроса в условиях войны, проведённого Социологической группой «Рейтинг» 18-19 июня 2022 года, 94% опрошенных уверены, что Украина сможет отразить нападение России.

На главном фото стрелок-зенитчик Назар, уничтоживший своим ПЗРК «Игла» российский разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор»

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ДШВ ВСУ, ВМС ВСУ/Facebook, Нацполиция

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