446-й день войны: на Бахмутском направлении ВСУ начали продвижение вперёд

Начались 446-е сутки вооружённой агрессии Российской Федерации против нашего государства.

Согласно оперативной военной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 15 мая, противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – произошло 46 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, на Бахмутском направлении в районах пригорода украинские военные продолжают двигаться вперёд.

«Продолжаем двигаться вперёд по Бахмутскому направлению в районах пригорода. Наши подразделения за сегодняшний день захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского», — заявила Маляр.

Также, по её словам, взяты в плен вражеские солдаты из разных частей.

«Вопреки всем обстоятельствам. Когда невероятное вероятно. Кто знает реальную обстановку и находится сейчас там, понимает всю остроту ситуации. Это когда 1 метр по сложности выполнения задач стоит 10 км. Наши действуют на грани сверхчеловеческих возможностей. Действуют твёрдо, решительно и профессионально», – отметила Маляр.

Замминистра подчеркнула, что в Бахмуте очень горячо. «Враг собрал там все силы и пытается продвигаться, уничтожая всё на своём пути, продолжаются ожесточённые бои», — отметила она.

Бахмут в пожарах и дымовых снарядах

Маляр подчеркнула, что командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины генерал-полковник Александр Сырский держит ситуацию под контролем, анализирует, планирует, принимает решения.

«Как и должно быть, настоящий боевой генерал с войском в самые горячие моменты. Рядом с ним умело управляют подчинёнными войсками бригадные генералы Богомолов и Гнатов. Они реализуют общий план операции», — отметила Маляр.

По её словам, благодаря «продуманному планированию командования и мгновенной реакции на действия врага, стойкости и мужества наших воинов, на сегодняшний день противник не может окружить город и добиться громкой победы на этом направлении».

Всего за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Также нашими защитниками сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА типа «Орлан-10» и уничтожен БПЛА «Supercam». Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и 7 важных целей противника.

Как сообщала Одесса News, по заявлению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, украинские власти хотят завершить войну с Россией до зимы.

На главном фото боец ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

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