Враг бил по одесситам в новогоднюю ночь

Враг обрушил десятки дронов на головы мирных жителей Одесской области в новогоднюю ночь.

По сообщению Тelegram-каналов «Одесса. Официально» и облгосадминистрации, есть 5 локаций, повреждённых обломками или прямым попаданием вражеских дронов.

Есть пострадавшие. По состоянию на 7.30 утра 1 января известно об одном погибшем и 9 пострадавших, трое из которых госпитализированы.

Мэр Одессы Геннадий Труханов и председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер прибыли на места к домам пострадавших жителей.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, террор в новогоднюю ночь — это полностью «по-русски».

«Говорят, как новый год встретишь – так его и проведёшь. Так вот, в этом году Украина нарушит это правило. Мы выстоим и победим. Ибо на нашей стороне – справедливость и Бог», – сказал Труханов.

Подчёркивается, что в результате российской атаки в Одессе в новогоднюю ночь пострадал частный сектор, а также многоквартирный дом. Пожар был ликвидирован. На месте развёрнут оперативный штаб, палатка Красного Креста. Утром будут приниматься заявления от одесситов, чьё жильё пострадало из-за вражеской атаки.

На местах разрушений работают сотрудники коммунального учреждения «Муниципальная стража», работники Одесской районной администрации. Объёмы разрушений уточняются.

Информация дополняется…

Одесса News сообщала подробности ракетного удара по Одессе в субботу, 30 декабря.

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