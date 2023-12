Песня воскресенья на Одесса News: воины ВСУ перепели известные новогодние песни

Украинские военные перепели известные рождественско-новогодние песни, чтобы напомнить миру о нашей войне.

Об этом сообщает UNITED24.

9 украинских военных спели песни: Happy Xmas (War is over), Have Yourself иMerry Little Christmas, Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! иI’ll Be Home for Christmas.

Отмечается, что кавер-версии, выполняемые на бандуре, флейте, гитаре, перкуссии и синтезаторе, имеют изменённые тексты, напоминающие о войне и важности поддержки Украины миром.

К примеру, в песне Джона Леннона «Happy Xmas» звучат слова «war is over», а военные добавили только одно «нет» — «война не завершилась». Или «I’ll Be Home for Christmas» — песня, написанная от имени солдата, участвовавшего во Второй мировой войне, и спета Фрэнком Синатрой, в которой говорится, что «Я буду дома на это Рождество. Сейчас эта фраза изменена на «Я не буду дома на это Рождество».

Относительно самого видео, его снимали в блиндаже на Бахмутском направлении, а также на фоне разрушенных российскими оккупантами гражданских объектов.

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была песня «Снег» Ирины Билык, которую она перевела на украинский язык.

Больше песен и музыкальных новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy