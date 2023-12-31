«Тузлівські лимани»-2023: війна та мир (випуск 64-й) — Нацпарк підбиває підсумки року 

Завершується ще один календарний рік для мешканців Національного природного парку «Тузлівські лимани», що в Одеській області, працівники якого і в цьому році продовжували щоденну безкомпромісну війну з масштабним браконьєрством та невіглаством місцевої влади, котра перетворила навколишні родючі землі держави в сміттєзвалища, зазіхає на нецільове використання і руйнування державних земель і природних територій.

Вперше в Україні на фоні війни з’явилися на Тузлівських лиманах рожеві фламінго, які народили на одеській землі 192 пташенят.

«Тримаються фламінго на лиманах і зараз напередодні чергового воєнного Нового 2024 року», — пише доктор біологічних наук, одеський еколог Іван Русєв на своїй сторінці в Facebook.

Цей рік був також знаменним для НПП «Тузлівські лимани» тим, що під його завершення вперше за багато років природним шляхом відновився водообмін між Чорним морем та Тузлівськими лиманами, що є, безперечно, добрим знаком для збереження біорізноманіття і природних ресурсів Нацпарку.

«Результати обстеження нами на днях різних ділянкок акваторій наших Тузлівських лиманів показало чудову картину, де майже всі мілини лиманів, всі висохлі озерця на піщаному пересипу, наповнились водою», — пише еколог.

Те, чому радіє природа й фахівці Нацпарку, викликає шалений опір владних структур, які останні 8 років заважали Нацпарку відкривати прорву і сприяти водообміну між Чорним морем та Тузлівськими лиманами: арештовували техніку, блокували роботу працівників, відкривали кримінальні провадження на НПП, при цьому лобіюючи роботу протизаконного каналу, виритого приватним підприємством «Граніт» на 2-х км піщаного пересипу нацпарку для тотального вилову кефалі.

«Коли на початку воєнного грудня 2023 року сили природи допомогли лиманам і по суті самому нацпарку, коли одразу запрацювало аж дві прорви, тоді вони (керівники місцевої влади, — ред.) почали волати, що дикі прорви знищать лимани. А вже зараз, навпаки, дехто починає казати, що висока вода лиманів буде руйнувати береги і обриви».

Військові дії оминули цього року заповідну зону, але «спляча» загроза у вигляді мін ще лишається. Іван Русєв днями, виконуючи свої обов’язки по моніторингу узбережжя Чорного моря в межах Нацпарку, натрапив на небезпечний для життя людей і тварин предмет.

«Такого типу міни, як на фото, могли ймовірно з’явитися на пересипу у заповідній зоні і на інших ділянках піщаного пересипу нацпарку після підриву греблі Каховської ГЕС. Після потужних штормів їх викинуло далеко від узбережжя на піщаний пересип. Такі пристрої є зараз небезпекою і ще довго будуть смертельною загрозою для людей і диких тварин», — повідомив вчений.

За стародавньою традицією, напередодні Нового року працівники Національного парку зробили своїми руками Дідуха з очерету і встановили його на символічному «їжаку» воєнного часу.

«Зі старослов’янської термін Дідух перекладається як «дух предків», душі яких приходять в різдвяний вечір до родини. В дохристиянські часи його створювали з пшениці й жита, як пожертву силам природи. Але ми зробили його зараз з очерету — дуже важливої рослини як для природи, для диких тварин, так і для людей. І що цікаво, що в цей час поруч з Дідухом у нас в нацпарку ще живуть рожеві фламінго. Серед них є й дуже молоді, яких дорослі птахи кожного дня тренують польотами. Їжі для них в нацпарку, переважно мотиля, ще дуже багато. І зараз, в цей святий час Різдва дякуємо Богу за народження Спасителя, дякуємо всім друзям нашої країни за підтримку, дякуємо за віру в українців і дякуємо всім, хто тримає і допомагає світлим силам людства! Боже, дай усім нам сили та терпіння, захисти кожного українця», — пише Іван Русєв.

У попередньому екологічному випуску новин з НПП «Тузлівські лимани» Одесса News писала про деструктивну «екологічну» політику та протизаконну діяльність очільника Лиманської громади Білгород-Дністровського району Василя Резніченка.

Фото: Іван Русєв/Facebook

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