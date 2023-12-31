В бою за Украину погиб одессит Александр Данилов, светлая ему память

30 декабря Одесса простилась с Александром Даниловым, сотрудником коммунального учреждения «Муниципальная стража», бойцом Национальной гвардии Украины, героически погибшим вблизи села Роботино (Запорожская область).

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«Проклятая война забирает лучших. Тех, кто должен развивать нашу страну, создавать семьи и жить! Вечная и светлая память всем павшим в российско-украинской войне», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

В феврале 2022 года Александр Данилов вступил добровольцем в Добровольческое формирование терробороны Одессы, одновременно работая в КУ «Муниципальная стража». В мае 2023 года был мобилизован в Нацгвардию Украины.

Для справки. За время полномасштабного вторжения России на фронте погибли 7 сотрудников одесской «Муниципальной стражи».

Одесса News информировала, что 6 октября 2023 года во время выполнения боевого задания в районе населённого пункта Нью-Йорк Донецкой области погиб сапёр инженерно-сапёрного отделения инженерно-сапёрного взвода солдат Евгений Глуцкий из Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: «Одесса»

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