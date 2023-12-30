В бою за Украину погиб житель Одесской области Евгений Глуцкий, светлая ему память

6 октября во время выполнения боевого задания в районе населённого пункта Нью-Йорк Донецкой области погиб сапёр инженерно-сапёрного отделения инженерно-сапёрного взвода солдат Евгений Глуцкий из Одесской области.

Об этом сообщает в Facebook Сафьяновская сельская территориальная громада.

Евгению было 35 лет. Он из многодетной семьи – у него было две сестры и два брата. Семья осталась без любящего сына, мужа, отца и брата.

Похоронили воина 17 октября в селе Матроска, где он проживал со своей женой и маленькой дочерью, которой всего 2,8 года. Этот день на территории громады объявили днём траура.

Одесса News сообщала, что 10 октября в Чугуеве Харьковской области при выполнении боевого задания погиб житель Рени Измаильского района, радиотелефонист взвода наблюдения, старший солдат ВСУ Виталий Колиоглу.

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Фото: Сафьяновская сельская тергромада/Facebook

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