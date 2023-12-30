Одесситы в центре двора у изуродованного ракетой дома включили гирлянду на ёлке

Пострадавшие 29 декабря от обстрелов одесситы включили гирлянду на ёлке, которая стоит в самом центре изуродованного внутреннего двора многоэтажек.

Такую жажду жизни и победы света над тьмой имеют только наши люди, только украинцы!

Свет победит! Жизнь победит!

Одесса News информировала, что в результате российского ракетного удара по Одессе 29 декабря четыре человека погибли, 22 человека получили ранения, в том числе двое детей (6 и 8 лет) и беременная женщина. Также в тяжёлом состоянии 26-летняя женщина. В больницах города остаётся 18 пострадавших.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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