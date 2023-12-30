30 декабря в Одессе День траура по жертвам вражеской ракетной атаки

В связи с трагедией, произошедшей 29 декабря в результате вражеской атаки на город Одессу, что привело к гибели людей, 30 декабря 2023 года объявлен Днём траура в городе Одессе.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Одессы Геннадий Труханов.

На зданиях исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений, организаций Одесского городского совета приспущены Государственный Флаг Украины и флаг г. Одессы с траурными лентами.

Рекомендовано предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от формы собственности ограничить использование музыки и развлекательных мероприятий.

Одесса News информировала, что в результате российского ракетного удара по Одессе 29 декабря четыре человека погибли, 22 человека получили ранения, в том числе двое детей (6 и 8 лет) и беременная женщина. Также в тяжёлом состоянии 26-летняя женщина. В больницах города остаётся 18 пострадавших.

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