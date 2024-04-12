12 апреля в Одесской области День траура по жертвам российского обстрела

12 апреля объявлено днём траура по погибшим в результате российской ракетной атаки по Черноморской городской территориальной общине Одесского района 10 апреля.

Об этом сообщил 11 апреля в Telegram начальник Одесской областной госадминистрации Олег Кипер.

«В связи с гибелью пяти человек в результате российской ракетной атаки по Одесскому району завтра в Одесской области объявлен день траура. Выражаю свои искренние соболезнования тем, кто потерял близких», – написал он.

На странице облгосадминистрации в Facebook отмечается, что ракетная атака 10 апреля по Черноморской городской громаде привела к разрушению объектов критической транспортной инфраструктуры, погибли и пострадали мирные люди, в том числе малолетний ребёнок.

«Государство-агрессор в очередной раз подтвердило, что является самой опасной террористической организацией в мире», — говорится в сообщении.

В память о погибших на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций будет приспущен Государственный Флаг Украины. Рекомендовано в этот день воздержаться от проведения развлекательно-концертных мероприятий, спортивных соревнований, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Одесса News информировала, что вечером 10 апреля войска РФ ударили по Одесскому району баллистическими «Искандерами-М». Погибли пятеро человек, в том числе инструктор тактической медицины Роман Юхневич, оказывавший помощь пострадавшим, а также 10-летняя девочка. С ранениями разной степени госпитализировано 14 человек.

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