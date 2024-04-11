Спортсменки Одессы стали призёрами чемпионата Украины по синхронному плаванию

Одесские спортсменки – призёры чемпионата Украины по синхронному плаванию, который проходил с 6 по 10 апреля в Киеве.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в соревнованиях участвовало 70 спортсменок из Харьковской, Одесской, Николаевской областей и Киева.

«Одессу представляли воспитанницы Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Черноморец». Владислава Кочерба стала чемпионкой Украины в произвольной программе и акробатической группе в составе сборной команды. Также спортсменка завоевала серебряную медаль в техническом соло», — говорится в сообщении.

Владислава с тренером Ольгой Николайчук

Одесситка София Саруханян стала бронзовым призёром в соревнованиях технических групп в составе объединённой команды Одесской и Николаевской областей.

Одесса News информировала, что одесский борец вольного стиля Василий Михайлов проиграл в поединке в Баку (Азербайджан) за олимпийскую лицензию по европейской квалификации на Олимпийские игры в Париже.

Фото: «Одесса»

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