Президент Национального Олимпийского комитета Украины посетил Одесскую область

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт с рабочим визитом посетил Одесскую область.

Об этом сообщает официальный сайт Отделения НОК Украины в Одесской области.

Отмечается, что Вадим Гутцайт принял участие в нескольких спортивно-массовых мероприятиях, пообщался с руководством области и посетил военных, которые проходят реабилитацию в одном из медицинских учреждений Одессы.

Выступая перед военнослужащими, ветеранами войны и курсантами Одесского государственного университета внутренних дел, на базе которого состоялось комплексное спортивно-инклюзивное мероприятие «Сильные Украины», Вадим Гутцайт поблагодарил всех за оборону границ нашего государства, подчеркнув, что спорт объединяет людей и помогает вернуться к привычной жизни.

«Сильные Украины» – первые всеукраинские спортивные соревнования по адаптивным видам спорта среди ветеранов и действующих военнослужащих, которые получили травмы и ранения во время участия в боевых действиях на территории Украины. В Одессе в соревнованиях приняли участие 143 военных.

Во время этого спортивного форума Вадим Гутцайт поговорил с представителями местной власти и олимпийского движения о государственной политике, актуальных проблемах в сфере реабилитации ветеранов и путях их решения, а также о перспективах реабилитации через спорт и развитие ветеранского спортивного сообщества в регионе.

Среди проблем, требующих решения, президент НОК Украины назвал разрушенную из-за вражеских обстрелов спортивную инфраструктуру.

В рамках визита в Одесскую область глава НОК и руководитель отделения НОК Украины в Одесской области Николай Мильчев посетили одно из лечебных учреждений, где проходят реабилитацию военные, пообщались с бойцами и персоналом учреждения.

Заведение стало первым, кому НОК Украины совместно с компанией Эпицентр К и Intersport передали сертификат для приобретения оборудования на сумму 100 000 гривен. Такая поддержка военным оказывается в рамках Всеукраинского физкультурно-оздоровительного проекта НОК Украины «Олимпийцы – защитникам и защитницам Украины».

Одесса News информировала, что три спортсмена Одесской области завоевали лицензии на Олимпийские игры-2024. Первую 9 октября 2022 года завоевала мастер стендовой стрельбы Ирина Маловичко, а в марте 2024 года — одесские саблистки Елена Кравацкая и Алина Комащук.

Фото: Вадим Гутцайт/Facebook, Отделение НОК Украины в Одесской области

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