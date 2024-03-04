Две одесские саблистки примут участие в Летних Олимпийских Играх в Париже

Одесские саблистки Елена Кравацкая и Алина Комащук завоевали олимпийские лицензии для Одесской области, тем самым обеспечив себе право участия в своей второй Олимпиаде, которая летом 2024 года пройдёт в столице Франции.

Об этом сообщает Отделение НОК в Одесской области.

Это стало известно после этапа Кубка мира в Афинах, состоявшегося с 1 по 3 марта.

Отмечается, что Елена Кравацкая (тренеры – Александр Васютин, Виталий Васютин) и Алина Комащук (тренеры – Александр Васютин, Артём Скороход) с саблистками Ольгой Харлан и Юлией Бакастовой завоевали в составе сборной Украины серебряную медаль на этапе Кубка мира, причём, досрочно за один турнир до окончания отбора.

«Женская сборная Украины по фехтованию на саблях вышла на награждение этапа Кубка мира в Афинах с траурными повязками в память о жителях Одессы, погибших во время террористической атаки рашистов в ночь на 2 марта», — говорится в сообщении.

Таким образом, уже три спортсмена Одесской области завоевали лицензии на Олимпийские игры-2024. Первую 9 октября 2022 года завоевала мастер стендовой стрельбы Ирина Маловичко.

Фото: Отделение НОК в Одесской области

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