Одесская шашистка Виктория Мотричко стала бронзовым призёром Чемпионата мира

14 июля в столице Эстонии Таллинне завершился Чемпионат мира по шашкам, в котором принимала участие единственная представительница Украины — одесская шашистка Виктория Мотричко.

Корреспонденту Одесса News удалось связаться с Конференц-центром Sokos Hotel Viru в Таллинне, где проходит турнир, и пообщаться с Викторией.

«Сегодня турнир завершился. Повторила достижение 2011 года, став бронзовым призёром чемпионата мира. В последнем туре в ничейной позиции соперница Тамары Тансыкужиной допустила ошибку и я переместилась со второй строчки на третью по дополнительному критерию при равенстве очков — количеству побед», — сообщила Виктория нашему корреспонденту.

Виктория просила через редакцию передать слова благодарности всем, кто её поддерживал на Чемпионате мира:

«Хочу поблагодарить всех, кто принимал активное участие в подготовке и поддерживал меня — моим тренерам Подставкину Г.В., Гантваргу А.А,, президента ФШУ Яценко А.В., старшему тренеру Беляевой О.П., членам национальной команды и лично Антоненко Ивану за поддержку на протяжении долгого промежутка времени».

Одесса News информировала о напряжённой борьбе, которую вела Виктория Мотричко на нынешнем Чемпионате мира по шашкам.

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