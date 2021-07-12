Одесская шашистка Виктория Мотричко: Напряжение на чемпионате мира нарастает

Нервное напряжение на Чемпионате мира по шашкам, который проходит в столице Эстонии Таллинне, в Конференц-центре Sokos Hotel Viru, нарастает.

Так охарактеризовала корреспонденту Одесса News ситуацию, царящую сегодня на Чемпионате мира одесская шашистка Виктория Мотричко.



«Уже осталось 3 тура, вчера после дня отдыха была добыта сверхважная победа над Арлетой Флисиковской (Польша, — ред.). Делю второе-третье места с действующей чемпионкой мира Тамарой Тансыкужиной, всего на балл отстаём от якутской спортсменки Матрёны Ноговицыной. Позади в одном очке экс-чемпионка мира полячка Наталья Садовска. Финишная прямая будет напряжённая», — рассказала Виктория Мотричко.

По её мнению, «турнир растянутый, энергозатратный, нервное напряжение нарастает, многие начинают рисковать», ничейные результаты никого не устраивают.

Виктория Мотричко сообщила, что «все вчерашние партии тура были результативные и это следствие всего вышеперечисленного. Для интеллектуальных видов спорта с их «ничейной смертью» это большое исключение».

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 1 июля, в шашках-100 (блиц) первой в мире осталась одесситка Виктория Мотричко.

Фото: Facebook

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod