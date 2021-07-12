«Наша чистая Одесса» вновь вышла на Чкаловский пляж: обилие мусора поражает

11 июля, отозвавшись на клич общественной организации «Наша чистая Одесса», на Чкаловский пляж пришли несколько десятков волонтёров.

О воскреснике по поливу деревьев и уборке мусора сообщается на страничке «Нашей чистой Одессы» в Facebook.

По традиции, участники трудового десанта получили пакеты, перчатки, бутылки с водичкой и выдвинулись на работу.

По словам волонтёров, такого количества мусора они давненько не видали, а собранная стеклянная тара могла бы после сдачи в соответствующие приёмные пункты серьёзно улучшить финансовое положение.

Приятно было видеть, как ранее посаженные «Нашей чистой Одессой» деревья привились.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года 6 скамеек, установленных на Чкаловских склонах волонтёрами общественной организации «Наша чистая Одесса», спилили и унесли в неизвестном направлении. Скамейки так и не найдены.

Фото: Наша чистая Одесса

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