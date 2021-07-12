Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг одесских теннисисток

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила рейтинг спортсменок по состоянию на 12 июля.

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, первая «ракетка» Украины, уроженка Одессы Элина Свитолина потеряла одну позицию и занимает шестое место, передаёт Одесса News.

Даяна Ястремская опустилась на 6 строчек с 38-го на 44-е место.

На несколько позиций поднялись одесситка Екатерина Козлова (со 158-й на 154-ю).

Лидерство удерживает австралийка Эшли Барти, далее в списке — японка Наоми Осака, Арина Соболенко из Беларуси, американка София Кенин и Бьянка Андрееску из Канады.

Как сообщала Одесса News, Даяна Ястремская выступит на Олимпийских играх в Токио (Япония), которые начинаются 23 июля.

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