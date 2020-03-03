Свитолина в дуэте с англичанкой пробилась в 1/4 финала в Мексике, Козловой не повезло

Британско-украинский дуэт Джоанна Конта — Элина Свитолина пробился в четвертьфинала парного разряда на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монтеррее (Мексика) с призовым фондом $251,75 тыс.

В первом круге парных соревнований Конта и Свитолина обыграли итальянку Сару Эррани и чилийку Даниэлу Сегель — 7:6 (7:5), 6:3, сообщает XSPORT.

Матч продолжался 1 час 37 минут.

Путёвку в полуфинал турнира Конта и Свитолина разыграют с победителями матча между чешками Марией Боузковою и Ренатой Ворачовой и посеянными под 4-м номером австралийкой Моник Адамчак и американкой Марией Санчес.

Отмечается, что в одиночном разряде турнира в Монтеррее Элина Свитолина и Джоанна Конта посеяны под первым и вторым номерами соответственно. Первой соперницей Свитолиной станет Данка Ковинич из Черногории, Конта, в свою очередь, сойдётся на старте с бельгийкой Ким Клейстерс.

Доугая одесская теннисистка — Екатерина Козлова — в мексиканском Монтеррее в первом круге турнира WTA проиграла 45-й ракетке мира и 6-й сеянной шведке Ребекке Петерсон со счётом 6:3, 6:7, 4:6.

Матч продлился два часа и 30 минут, за которые Козлова подала три эйса против четырёх у соперницы. Катерина допустила одну двойную ошибку, тогда как шведка четырежды так ошиблась.

Отметим, что Козлова реализовала семь из девяти брейк-поинтов. У Петерсон шесть реализованных брейк-поинтов из десяти.

Как сообщала Одесса News, первая «ракетка» Украины Элина Свитолина осталась на седьмой строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) по состоянию на 2 марта, а Екатерина Козлова поднялась на 3 ступеньки и занимает 96-е место.