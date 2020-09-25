Одесская теннисистка Свитолина вышла в полуфинал турнира в Страсбурге

Первая «ракетка» Украины, уроженка Одессы Элина Свитолина победила в четверг швейцарку Жиль Тайхманн в четвертьфинале турнира WTA в Страсбурге (Франция) с призовым фондом 225 тыс долл.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3, сообщает XSPORT.



Соперницы провели на корте 1 час 25 минут.

В полуфинале Элине придётся сразиться с Ариной Соболенко из Беларуси.

Белорусская теннисистка второй год подряд сыграет в полуфинале соревнований в Страсбурге. В прошлом сезоне она потерпела поражение от одесситки Даяны Ястремской. В 2018 году белоруска победила Свитолину (4:6, 6:2, 1:6) на турнире WTA Premier 5 в Ухани (Китай).

«С Ариной Соболенко мы несколько лет не играли. Она очень мощный игрок, поэтому я могу ожидать от неё много виннеров. У неё сильная подача и таким образом она старается давить на соперницу. На прошлой неделе я не очень хорошо сыграла против Маркеты Вондроушовой и это меня расстроило. По итогу я провела несколько хороших матчей в Риме. Мы приняли решение выступить на турнире в Страсбурге и я очень счастлива, что уже сыграла здесь несколько хороших матчей. Здесь очень хорошие корты, они очень похожи на корты на Ролан Гаррос, мячи точно такие же, очень сильный состав участниц. Так что, я очень рада, что играю в Страсбурге», — прокомментировала Элина Свитолина.

Другую полуфинальную пару Internationaux de Strasbourg-2020 составили японка Нао Хибино (84) и Елена Рыбакина (Казахстан, 18).

Элина Свитолина благодаря выходу в четвертьфинал турнира категории Premier 5 в Риме, поднялась в мировой классификации на одну строчку и занимает сейчас 5-е место.

Улучшила свои позиции и Даяна Ястремская, которая находится на 28-м месте (+1 позиция).

Одесситка Екатерина Козлова опустилась на 88-ю строчку (-2).

Лидирует в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации австралийка Эшли Барти.

Кстати. Элина Свитолина заявилась на хардовый турнир серии Premier в Остраве, который пройдёт в зале с 19 по 25 октября и станет одним из последних в этом году в WTA-туре.

Как сообщала Одесса News, Элина Свитолина зачехлила ракетку в четвертьфинале турнира WTA в Риме, проиграв со счётом 0:6, 3:6 чешской теннисистке Маркете Вондроушовой.