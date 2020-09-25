День виноградаря и винодела будет отмечаться во второе воскресенье ноября

День виноградаря и винодела будет отмечаться в Украине во второе воскресенье ноября.

Соответствующий Указ Президента от 22 сентября опубликован на сайте Главы государства.

«Установить в Украине профессиональный праздник — День виноградаря и винодела, который отмечать ежегодно во второе воскресенье ноября», — отмечается в документе.

«Сегодня я подписал указ, устанавливающий в Украине официальный праздник — День виноградаря и винодела. Я знаю, что это было важно для людей, которые работают в этой отрасли», — отметил Президент.

По его словам, указ является символическим шагом, который подчёркивает уважение к этой профессии.

В то же время Зеленский подчеркнул, что правительство и профильное министерство должны представить комплекс мер по развитию виноградарства и виноделия.

«Мы часто говорим об экономическом национализме. Давайте сделаем так, чтобы закарпатское, одесское, херсонское и, конечно, крымское вино по качеству и популярности ничем не уступало итальянским, испанским, французским, португальским», — добавил глава государства.

Как сообщала Одесса News, в 2018 году Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития производства терруарных вин и натуральных медовых напитков».