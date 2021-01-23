Одесса скорбит по жертвам харьковской трагедии

В связи с трагедией, которая произошла 21 января в результате пожара в доме престарелых в Харькове и привела к человеческим жертвам, а также с целью почтения памяти погибших, 23 января в Украине объявлено днём ​​траура.

Соответствующий Указ №23/2021 «Об объявлении в Украине дня траура» подписал Президент Владимир Зеленский, сообщается на сайте Офиса Президента.

Согласно Указу, в этот день на всей территории Украины будет приспущен Государственный флаг на домах и зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Также должны быть отменены развлекательно-концертные мероприятия и внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

«В этом страшном пожаре мы потеряли 15 человек. Это были чьи-то отцы и матери, чьи-то бабушки и дедушки. Да, у них позади была долгая жизнь, но впереди их точно не должна была ждать такая ужасная смерть. Эти люди имели право на заботу, уход и безопасность на склоне своих лет. Чтобы достойно почтить их память, …объявлен день траура. Потому что лишних граждан в Украине не существует», — сказал Зеленский.

Для справки. в Харькове 21 января в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар. Погибли 15 человек, ещё 5 пострадали. Это учреждение не значится ни в одном реестре.



Правоохранители задержали четырёх человек — владельца домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, арендатора дома и его жену — директора частного предприятия, которая фактически руководила учреждением, администратора, который координировал работу пансионата, при этом официально не был там трудоустроен.

Следствие ведётся по ч.2 ст.270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей). Проверяются такие основные версии: пожар в результате поджога (занесение постороннего огня); пожар в результате неосторожного обращения с огнём в быту и с электроприборами; пожар из-за замыкания электросети.

Фото: Укринформ