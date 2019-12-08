В Украине объявлен общенациональный день траура по жертвам пожара в Одессе

В связи с трагедией, которая произошла в Одессе в результате пожара 4 декабря и привела к человеческим жертвам, с целью чествования памяти погибших Президент Владимир Зеленский постановил объявить в Украине 8 декабря днём траура.

Об этом говорится в Указе Президента.

«В день траура на всей территории Украины: приспустить Государственный Флаг Украины на домах и зданиях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций; отменить развлекательно-концертные мероприятия, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач», — отмечается в документе.

Это решение Владимир Зеленский прокомментировал в Facebook.

«По состоянию на вечер субботы страшный пожар в Одессе унёс жизни восьми украинцев. В больнице от полученных во время ликвидации пожара травм скончался спасатель Сергей Шатохин. Судьба ещё десяти человек до сих пор неизвестна.

Я объявляю воскресенье, 8 декабря, днем ​​национального траура по погибшим в Одессе. Завтра мы приспустим государственные флаги. Отменим шумные праздники и гулянья. Мы остановимся и подумаем. Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украины.

Жизнь — самое ценное, что есть у каждого из нас. Человеческая жизнь каждого — самое ценное, что есть у страны. Сохранить жизнь — первое и самое главное задание государства. Горько, когда люди погибают на фронте. Но вдвойне горше, когда люди гибнут в мирном городе, при свете дня, в результате чьих-то просчётов или преступной небрежности.

Будем молиться за упокой душ погибших. Искать тех, кто пропал без вести, молясь и надеясь найти их живыми. Будем работать, чтобы подобное не повторилось вновь.

Вечная память погибшим. Вечная память герою-спасателю Сергею Шатохину. Искренние соболезнования родным и близким».