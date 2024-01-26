Одесская служба спасения зарегистрировала три резонансных пожара за сутки

В Одессе и Затоке 25 и ночью 26 января произошли пожары с трагическим исходом.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, 25 января в 17:05 в Службу спасения поступила информация о дыме из люка теплотрассы в Киевском районе Одессы, по улице Академика Королёва. На месте спасателями установлено возгорание мусора в теплотрассе. В 17:10 пожар локализован и в 17:24 — ликвидирован на общей площади ~10 м2. На месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины.

По предварительной информации спасателей, погибший — бездомный. Причина пожара, детали и ущерб – устанавливаются. От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 8 спасателей.

Трагически завершился и пожар по улице Черноморской в Затоке Белгород-Днестровского района, Сообщение о нём спасатели получили 25 января в 22:44 и разу выехали на место. Установлено возгорание двухэтажного жилого дома. Во время тушения пожара спасли 64-летнего мужчину и 63-летнюю женщину. Когда пожар был ликвидирован обнаружено тело 62-летнего мужчины.

От огня 17 пожарных уберегли три рядом расположенные жилые дома. Причина пожара и ущерб – устанавливаются.

Без жертв и пострадавших был пожар в Киевском районе Одессы, где на центральной аллее Мемориального комплекса героической обороны Одессы 411-й береговой батареи сегодня, 26 января, в 03:43 открытым пламенем горел отдельно стоящий деревянный торговый киоск. 9 спасателей ликвидировали пожар за 15 минут.

Одесса News информировала о последствиях пожара, случившегося 20 января 2024 года по улице Николаевская дорога в Одессе.

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