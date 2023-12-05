Во время пожара в Одессе на ул. Ак.Вильямса пожарные спасли женщину

Вечером 4 декабря в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме в Киевском районе Одессы по улице Академика Вильямса.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, подразделения автоматически были ориентированы на повышенный номер вызова.

«На месте спасателями установлено, что пожар возник в квартире на 15-м этаже 16-этажного жилого дома. Во время ликвидации пожара пожарными спасена хозяйка квартиры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что менее чем за полчаса пожар полностью ликвидировали. К счастью, больше никто не пострадал, а детали, ущерб и причина пожара устанавливаются.

Одесса News иформировала о пожаре на одесской улице Святослава Рихтера, где 1 декабря загорелось имущество в отдельно стоящем одноэтажном здании кафе.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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