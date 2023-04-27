Одесские спасатели оперативно ликвидировали пожар в кафе на Бунина

Вчера, 26 апреля, в 22.24 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Приморском районе города Одессы по улице Бунина.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что по прибытии пожарных отделений установлено, что на 1-м этаже двухэтажного жилого дома открытым пламенем горит кафе.

«Оперативными действиями пожарные не дали распространиться огню по зданию, минимизировав последствия пожара, который в кратчайшие сроки был ликвидирован (в 22:41)», — говорится в сообщении.

По информации спасателей, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

От ГСЧС к ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 26 пожарных.

Как сообщала Одесса News, 10 апреля в селе Красный Яр, что на территории Любашевской территориальной общины в Подольском районе Одесской области, произошёл пожар в одноэтажном частном жилом доме по улице Шевченко, во время которого двое детей с диагнозом — отравление продуктами горения — в состоянии средней тяжести были госпитализированы.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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