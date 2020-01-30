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Президент отметил наградами спасателей, работавших на пожаре в одесском колледже

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Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами и медалями сотрудников ГСЧС, которые работали во время пожара и поисковой операции в здании Одесского колледжа экономики права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Соответствующий Указ опубликован на официальном сайте Главы государства.

21 спасатель получил ордена «За мужество» III степени, Данилы Галицкого, медали «За безупречную службу» III степени, «За спасённую жизнь» и «Защитника Отечества».

Как сообщала Одесса News, ранее президентским Указом посмертно были присвоены звания Героев Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» преподавателю Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Анне Леонидовне Бортюк и спасателю Сергею Николаевичу Шатохину, погибшим 4 декабря 2019 года при пожаре на Троицкой, 25 в Одессе.

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