5-6 декабря в Одессе объявлен траур

В связи с пожаром на улице Троицкой в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса четверг и пятница, 5 и 6 декабря, объявлены днями траура в городе.

Об этом говорится в распоряжении мэра Одессы Геннадия Труханова, выложенном на его странице в Facebook.

«Произошёл масштабный пожар, который привёл к гибели людей. Учитывая изложенное… объявить 5, 6 декабря 2019 года днями траура в городе Одесса», – говорится в сообщении.

Как написал Труханов, мэрия продолжает оказывать всю необходимую помощь пострадавшим при пожаре на Троицкой, в том числе, медицинскую. Создан городской оперативный штаб.

Заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр обнародовал список госпитализированных, пострадавших во время пожара, уточнив, что 27 пострадавших размещены в шести медицинских учреждения города. Среди них как минимум 13 несовершеннолетних, преподавательница колледжа и несколько спасателей ГСЧС.

Областная детская клиническая больница:

1. Чернявская Кристина Викторовна, 2002 г.р.

2. Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.р.

3. Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г.р.

4. Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р.

5. Бахчиванжи Елена Васильевна, 2003 г.р.

6. Бац Анна Сергеевна, 2003 г.р.

7. Авдеенко Анастасия Александровна 2003 г.р.

Городская детская клиническая больница №3:

8. Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 г.р.

9. Новицкий Юрий Владимирович, 2004 г.р.

10. Владимирова Виктория Юрьевна

11. Тарас Екатерина Олеговна — 2002 г.р.

Городская клиническая больница №1:

12. Глазкова Любовь Сергеевна, 58 лет

13. Шатохин Сергей Николаевич, 43 года.

14. Щербаков Артём Иванович, 1984 г.р., ГСЧС

15. Крыжановский Владимир Сергеевич, 35 лет, ГСЧС

16. Нестеренко Дмитрий Петрович, 38 лет, ГСЧС

17. Самойлов Станислав Павлович, 1981 г.р., ГСЧС

18. Погибшая, 17 лет

Городская клиническая больница №11:

19. Хмарская Виктория Васильевна, 1967 г.р. (преподавательница колледжа),

20. Базга Александр Петрович, 41 год, ГСЧС

Городская клиническая больница №10:

21. Рокина Елена Вячеславовна, 2001 г.р.

22. Белинская Руслана Витальевна, 2001 г.р.

23. Винарчук Елена Руслановна, 2002 г.р.

Клиника Медуниверситета:

24. Савельева Ирина Владимировна, 18 лет

25. Попова Наталья Петровна 68 лет

26. Кубко Ирина Васильевна, 54 года (бухгалтер)

27. Морозюк Вадим Викторович 1991 г.р., ГСЧС

28. Лозовская Любовь Флориановна, 2002 г.р.

Как сообщала Одесса News, пожар возник 4 декабря в 10:12 на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В огне погибла 17-летняя студентка.



Полиция возбудила по факту пожара уголовное производство. Считается, что причиной загорания, вероятнее всего, стал неисправный удлинитель.

Во время пожара не прозвучало никаких тревожных сигналов или объявлений, потому многие не сразу узнали о возгорании, пишет Думская, ссылаясь на самих учащихся колледжа.

«Всё началось на третьем этаже. Учительница открывает дверь, а там уже туман, — вспоминает студентка Александра. — Девочки, которые вышли, стали звонить тем, кто остался наверху. Спрашивают: «Вы выходите? Вы где?». Они говорят, что не было никакой тревоги».



Учащиеся и сотрудники колледжа говорят, что руководство три года безуспешно выпрашивало у Министерства образования и науки деньги на хотя бы минимальный ремонт.

Сегодня утром в Одессу должен прибыть специальный отряд из Киева для помощи в проведении операции среди завалов. По состоянию на 21.00 час 4 декабря зафиксировано 29 пострадавших.

По словам главы Одесской ОГА Максима Куцого, «существует большая угроза обвала стен, поэтому работники полиции и следователи зайдут только после того, как эту угрозу устранят».