Во время пожара в одесском общежитии на Новосельского с 9-го этажа спасали беременную

Вчера, в 15 часов 34 минуты, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Одессе по улице Новосельского, 74/76, возник пожар в жилой комнате на 7-м этаже 9-этажного общежития.

По данным Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, общежитие принадлежит Государственному университету интеллектуальных технологий и связи.

Отмечается, что прибывшие на 14 машинах подразделения 48 спасателей были ориентированы по повышенному номеру вызова.

«Во время ликвидации пожара пожарные эвакуировали 37 человек, одного из них по автолестнице», — говорится в сообщении.

Сложной задачей была эвакуация беременной женщины, побоявшейся спуститься с 9-го этажа по автолестнице. Спасатели помогли ей добраться до безопасного места по лестничной клетке.

В 16 часов 15 минут пожар ликвидирован на общей площади 30 м2.

О причинах пожара и ущербе не сообщается.

Как информировала Одесса News, в Одессе в ночь на 10 ноября на пляже «Дельфин» сгорел летний клуб True Man Hot Boat.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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