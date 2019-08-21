Четвёрка адвокатов не помогла: суд отправил хозяина сгоревшего отеля в Одессе за решётку

20 августа Киевский райсуд Одессы на 60 суток взял под стражу без права на залог владельца гостиницы «Токио Стар» Вадима Чёрного, обвиняемого в нарушении правил пожарной безопасности, что повлекло гибель людей.

Об этом сообщает Укринформ.

«Заслушав доводы сторон защиты и обвинения, суд решил избрать в отношении подсудимого Чёрного меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей без права внесения залога», — озвучил решение следственный судья Вадим Иванчук.

Адвокаты бизнесмена Чёрного заявили, что намерены обжаловать решение суда в апелляционной инстанции, поскольку «подсудимый является владельцем помещений только первого этажа здания», а пожар произошёл на втором.

Сам Чёрный расценил решение как выполнение политического заказа: «Судья выполнил сегодня политический заказ, — сказал подсудимый. — В гостинице сработали противопожарные средства, а работники выводили людей и боролись с огнём».

Сообщается также, что восемь из девяти жертв пожара в гостинице «Токио Стар» уже идентифицированы. Среди погибших: жительница Сум и её 10-летняя дочь, молодая пара (17 и 18 лет) с г. Балты Одесской области, двое жителей Киева (23 и 24 года), 60-летний житель Днепра и 73-летняя гражданка Австралии.

Как сообщала Одесса News, в Одессе в ночь на 17 августа произошёл пожар в гостинице «Токио Стар», погибли 9 постояльцев отеля, многих госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

Фото: Думская