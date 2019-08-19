Владельцу одесского отеля «Токио Стар» сообщили о подозрении

19 августа прокуратура Одесской области сообщила о подозрении владельцу отеля «Токио Стар» Вадиму Чёрному, в результате пожара в котором погибли девять человек.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Вадиму Чёрному сообщено о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности, что повлекло тяжкие последствия (ч.2 ст.270 УК Украины). Он задержан.

Принимаются меры для изъятия и исследования учредительных документов предприятия — владельца отеля, финансово-хозяйственной деятельности, установки, обслуживания пожарной сигнализации и других.

Продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшествия.

Вадим Чёрный считает, что работники охранной фирмы «Карабинер» не выполнили договорных обязательств в ночь на 17 августа касательно экстренного вызова спасателей ГСЧС на возникший в этом заведении пожар.

Бизнесмен написал письмо Президенту Украины, в котором он ссылается на то, что был заключён договор с охранной фирмой, к пульту которой подключена противопожарная система отеля.

«Что произошло у нас по причинам, которые пока не установлены? Когда возник пожар, автоматика направила сигнал на пульт охранной компании «Карабинер». Но компания не вызвала пожарных. Полиция пыталась осмотреть этот пульт «Карабинеров», однако их не допустили. Мои сотрудники позвонили в ГСЧС, и только после этого звонка прибыли пожарные», — сообщил Чёрный.

Одесский бизнесмен также пожаловался, что его якобы держали «двое суток без сна и сутки без воды — следователь пытался вытрясти из меня хоть что-то без обвинения. Потому что у него не было ничего, кроме вашего поста (в Facebook — ред.) и желания выслужиться», — пишет он Президенту.

Также Чёрный подчеркнул в письме, что пожарные нормы крайне устарели, и их выполнение не гарантирует безопасности.

Заместитель начальника отдела коммуникации Одесского главка Нацполиции Светлана Билецкая опровергла опубликованную информацию о задержании в рамках производства трёх работников одесского отеля «Зірка», который тоже принадлежит бизнесмену Чёрному.

Опознаны тела уже шестерых погибших при пожаре. Среди них есть гражданка Австралии, о чём в понедельник заявил на аппаратном совещании мэр Одессы Геннадий Труханов.

«По состоянию на 19 августа опознаны тела шести погибших на пожаре в гостинице «Токио Стар». Среди них — пять украинцев, в частности, два жителя Одесской области, двое киевлян и житель Днипра. Кроме того, в ночном пожаре погибла гражданка Австралийского Союза» — сказал Труханов.

По его словам, продолжается работа правоохранителей по установлению трёх других жертв пожара.

Как сообщала Одесса News, В субботу 51 постояльца, которые выбежали из гостиницы без документов, городские власти Одессы временно разместили в помещении одесского лицея «Олимпиец» в районе Дача Ковалевского.

В гостинице во время пожара 17 августа находились 28 иностранных граждан. Среди них граждане Беларуси, Турции, Вьетнама, Литвы, США, Кипра, Бельгии, Польши, Швеции, Ирана, Ирака, Франции. Городские власти Одессы предоставили им всю необходимую помощь, предоставлена возможность осуществить международные телефонные звонки. Об их состоянии и потребностям сообщили соответствующим дипломатическим учреждениям и МИД Украины.

Гражданину США обеспечили трансфер в аэропорт и помощь в изменении билетов по маршруту движения. Двум гражданам Ирана и Турции помогли восстановить документы, утраченные во время пожара.

Городской голова Геннадий Труханов отметил, что среди пострадавших есть также гражданин Сьерра-Леоне, который был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Для общения с украинскими врачами ему оперативно обеспечили переводчика с французского.

Кроме того, среди эвакуированных во время пожара была пожилая пара из Беларуси, которая долго собирала средства на празднование юбилея семейной жизни именно в Одессе. Им обеспечена возможность проживания в другом одесском отеле.