Кабмин хочет разделить Одесскую область на 4 части

Вместо 26 районов в Одесской области Кабинет Министров Украины планирует оставить только четыре.

Карту будущего административного деления Одесского региона на районы опубликовал в Facebook вице–премьер Геннадий Зубко.

Согласно карте, Кодымский, Балтский, Савранский, Подольский, Любашёвский, Ананьевский, Окнянский, Фрунзовский и Ширяевский районы войдут в «суперрайон» с центром в Подольске. Общая численность населения района составит 286 тысяч человек.

Самым большим районом станет Одесский с центром, соответственно, в Одессе. В его состав войдут населённые пункты нынешних Великомихайловского, Николаевского, Ивановского, Раздельнянского, Лиманского, Беляевского и Овидиопольского районов, а также южная часть Ширяевского района и, собственно, сама Одесса. С учётом последней, население района составит полтора миллиона человек.

Бессарабию поделят на два района. В состав первого с центром в Белгород–Днестровском войдут собственно Белгород–Днестровский, а также Саратский, Тарутинский, Арцизский и Татарбунарский районы. Второй район с центром в Измаиле объединит самые южные земли области: территории Болградского, Измаильского, Ренийского и Килийского районов.

Объединение районов является частью проекта административной реформы.