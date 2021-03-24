Глава ООГА назвал 3 проблемы Одессы. Как будет помогать их решать, не сказал

Председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий обозначил три основных проблемных вопроса, стоящих в настоящее время перед руководством города Одессы.

Как рассказал губернатор на встрече с журналистами, именно этим актуальным темам он уделяет большое внимание на встречах с мэром Геннадием Трухановым.

«Первое — это проблема границ города. Речь идёт о создании так называемой одесской агломерации», — заявил Гриневецкий и привёл пример жилмассива «Радужный», который располагается у границ Киевского района Одессы, то есть на территории новосозданного Одесского района, и пользуется всей социальной инфраструктурой муниципалитета.

Такая ситуация, по убеждению губернатора, несправедлива и нуждается в изменении. Аналогичная проблема наблюдается и у другой окраины Одессы — Суворовского района.

Вторым важным для города вопросом руководитель области назвал состояние дорог, путепроводов, а также объектов водоснабжения и водоотведения.

«А третий вопрос — санитарное состояние города», — добавил Сергей Гриневецкий.

«Только совместно с участием практиков и экспертов, которые ежедневно работают в органах государственной власти и сфере местного самоуправления, можно обеспечить оперативную и качественную разработку эффективных решений, способствующих развитию местного самоуправления и непосредственно территориальных общин», — такое мнение также высказал Гриневецкий на открытии 23 марта «Региональной недели» Всеукраинской Ассоциации ОТГ в Одесской области.

Одесса News сообщала, с какой целью Сергей Гриневецкий и мэр Одессы 3 марта посещали аэродромный комплекс.

Фото и видео: ООГА

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