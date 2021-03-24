А вы были на автобусной прогулке по Одессе с поэтом?

Авторская прогулка по «Адресам любви» с поэтом Александром Ровным предлагается одесситам и гостям города 27 марта.
«Кто сказал, что на свете нет вечной любви? Кто сказал, что любовь продаётся?
Говорят это те, кто не приняли дар, что лишь небом и жизнью даётся!
Не измерит любовь ни одно МРТ, не опишет его ни одна диаграмма.
Но великому чувству слагают стихи, восхваляют высокую страсть в серенадах.
Среди многих имён, что воспеты в веках: Грей с Ассолью, Ромео с Джульеттой…
Я поведаю вам, кто в Одессе любил.
Их любовь будет мною воспета!» (Автор Александр Ровный).
Поэт приглашает вас на самую романтичную автобусную экскурсию: «Будем говорить о любви, об Одессе, о судьбах людей, которые любили в нашем чудесном городе. И писали его историю!»
Цена билета: 250 грн. Их можно купить здесь.
Начало в 13:00.
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