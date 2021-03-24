А вы были на автобусной прогулке по Одессе с поэтом?

Авторская прогулка по «Адресам любви» с поэтом Александром Ровным предлагается одесситам и гостям города 27 марта.

«Кто сказал, что на свете нет вечной любви? Кто сказал, что любовь продаётся?

Говорят это те, кто не приняли дар, что лишь небом и жизнью даётся!

Не измерит любовь ни одно МРТ, не опишет его ни одна диаграмма.

Но великому чувству слагают стихи, восхваляют высокую страсть в серенадах.

Среди многих имён, что воспеты в веках: Грей с Ассолью, Ромео с Джульеттой…

Я поведаю вам, кто в Одессе любил.