2 августа Одесса определится с кандидатурой на корону «Мисс Туризм Украина-2020»

2 августа в Летнем театре (Городской сад), в рамках ежегодного фестиваля «Хочу в Одессу», пройдёт финал национального конкурса красоты «Мисс Туризм Украина-2020».

Начало — в 19:00.

Впервые конкурс был основан в 2001 году в Одессе. Создателем и международным координатором конкурсов «Мисс Туризм» был господин Чарли Си (Лос-Анджелес, США).

Основная цель конкурса – популяризация туристического сектора экономики Украины, поддержка программы развития туризма в Одессе, привлечение туристов в Южную Пальмиру, укрепление дружеских и культурных связей между городами.

Особенность данного конкурса красоты в том, что победительницы затем представляют Украину на различных международных туристических выставках.

В рамках подготовки к конкурсу запланирована широкая культурная программа для участниц. Девушки примут участие в пресс-конференции и благотворительной акции в помощь приюту для бездомных животных «Ковчег». Познакомятся с историческими и культурными достопримечательностями Одессы, а также отдохнут на берегу Чёрного моря. Кроме того, участниц ждут развивающий мастер-класс от генерального директора Национального комитета «Мисс Украина-Юг» Татьяны Савченко, встречи с победительницами прошлых лет, фотосессии и посещение фестиваля «Больших фонарей» в парке Савицкого.

В финальном шоу примут участие девушки в возрасте от 17 до 24 лет.

Участницы выступят в национальных костюмах, покажут танцевальные постановки и продемонстрируют коллекции одежды. Кроме того, состоятся традиционный выход участниц в бикини, интервью и выход в вечерних платьях на церемонию награждения.

В финале зрители станут свидетелями коронации победительницы конкурса ювелирной короной, символизирующей Украину туристическую.

Атмосферу праздника создаст популярный музыкальный коллектив «Jam Band».

В составе жюри конкурса — представители культуры, искусства, шоу-бизнеса Украины и главные редакторы ведущих СМИ.

Вход — свободный.