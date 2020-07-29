Автопортрет Рембрандта ушёл с аукциона почти за $19 миллионов

Картину кисти Рембрандта Харменса ван Рейна продали на аукционе в Лондоне за £14,5 млн (около $18,7 млн).

Об этом сообщает торговый аукционный дом Sotheby’s а Инстаграм, пишет Укринформ.

Это стало рекордной суммой, когда-либо вырученной на торгах за автопортрет голландского художника.

Предварительная оценочная стоимость картины составляла £12–16 млн ($15–20 млн).

Проданный «Автопортрет» был написан в 1632 году, художнику на нём 26 лет.

Кстати. Рембрандт за свою жизнь создал не менее 80 автопортретов.

Как сообщала Одесса News, в июле 2019 года в нидерландском городе Лейден, где родился и вырос Рембрандт, прошёл фестиваль, посвящённый великому художнику.