Белгород-Днестровский порт вновь выставлен на аукцион

Очередной аукцион по продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта, назначенный на 6 июня, не состоялся из-за отсутствия покупателей — на участие в торгах не было подано ни единой заявки.

Одесса News информировала, что ООО «Укрдонинвест», которое в марте нынешнего года приобрело порт за 220 миллионов гривен, не уплатило лот в установленный законом срок, истекший 10 апреля и, таким образом, потеряло гарантийный взнос в размере 18 млн. грн. и не сможет участвовать в повторных аукционах по продаже этого объекта.

Следующий, четвёртый, аукцион планируют провести 14 июня. Теперь цена лота снижена по сравнению с мартом, более чем вдвое и составляет 92,459 млн грн, сообщает Фонд государственного имущества.

Для справки. Первый аукцион по продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта, назначенный на 3 марта 2023 года, не состоялся из-за отсутствия покупателей. После этого Фонд государственного имущества снизил стартовую стоимость порта вдвое – со 188 млн грн до 94 млн. Второй раз торги состоялись 13 марта. В них участвовали три компании, а победителем торгов стало ООО «Укрдонинвест». Отметим, что порт имеет задолженность около 100 миллионов, которую по условиям аукциона должен оплатить покупатель.

Также серьёзным минусом для инвестора считался факт, что сейчас предприятие работает только как «сухой порт», то есть как большой склад, где собирается груз для отправки в дунайские порты Одесской области.

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